Deutsche Warenhaus-Riesen Die Karstadt-Kaufhof-Chronik: Von Aufstieg und Absturz

November 2023: Die Signa-Krise eskaliert. Zwar soll ein Wechsel an der Spitze der Gruppe für Ruhe sorgen und Finanzierer davon überzeugen, Signa zu unterstützen. Doch der Rückzug Benkos ändert nichts an der wirtschaftlichen Faktenlage. Auch externen Beratern gelingt es nicht, die Gruppe zu stabilisieren und frisches Geld aufzutreiben. Die Holding des Immobilien- und Handelskonglomerats startet am 29. November in Wien ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Zunächst stellen kleinere Signa-Töchter in Berlin Insolvenzantrag. Am 29. November startet schließlich die Holding des Immobilien- und Handelskonglomerats in Wien ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.