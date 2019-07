Deutscher Fahrradmarkt Fahrräder vor dem Kauf anfassen? „Totaler Quatsch!“

Was Fahrrad.de macht, wird in der Branche generell mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, denn die Firma ist dominant und gilt als wenig konfliktscheu. Das mag mit ihrem Eigentümer zu tun haben: Die Plattform gehört zur Stuttgarter Firma Internetstores, die im Portfolio fast 40 verschiedene Online-Händler auffächert, verteilt auf die europäischen Märkte (u.a. probikeshop.fr, ortler-rad.at und der Fixie-Verkäufer cycles-for-heroes.com). Nach eigenen Angaben ist Internetstores Europas führender Online-Händler in den Bereichen Fahrrad und Outdoor, was sich schwer überprüfen lässt, da das Unternehmen, wie so viele in der Branche, keine Zahlen veröffentlicht. Seit Ende 2016 ist Internetstores im Besitz des österreichischen Immobilieninvestors René Benko. Der Österreicher, seit Ende 2018 auch Besitzer von Karstadt-Kaufhof, hat in der Branche den Ruf eines Ehrgeizlings.