Deutscher Kaffeegigant verkauft in den USA Tchibos Angriff auf Starbucks' Heimatmarkt

Die Coronapandemie hat das Verbraucherverhalten verändert – was bedeutet, dass die Verbraucher eine neue Infrastruktur für ihren Kaffeekonsum zu Hause aufbauen, sagte Watson. Die Verbraucher verbringen mehr Zeit zu Hause und sparen Geld, weil sie nicht auswärts Kaffee trinken gehen. Daher sei anzunehmen, dass eine beträchtliche Zahl von Konsumenten während der Pandemie mehr Geld für den Kaffeekonsum ausgeben wird als vor Covid-19, schätzt Matthew Barry vom Marktforscher Euromonitor International in Chicago. „Die Amerikaner trinken im Büro viel weniger Kaffee als früher, und ein großer Teil davon verlagert sich stattdessen auf gerösteten und gemahlenen Kaffee zu hause“, sagte Barry. „Es gibt Chancen bei mehr Premium-Kaffee für den Eigenbedarf.“ Die Verschiebung ist jedoch möglicherweise nicht dauerhaft, wenn Verbraucher sich wieder wohler dabei fühlen, in Coffeeshops zu gehen.



Tchibo ist übrigens nicht die einzige europäische Kaffeeverkäufer, der den US-Markt in den Blick genommen hat. Ein Konkurrent wird dort auch Illycafe SpA sein. Die europäische Rösterei, die Premiumprodukte verkauft und bereits in den USA expandiert, hat durch Covid-19 allerdings bereits einen Umsatzrückgang in Kauf nehmen müssen. Der Grund ist der Fokus auf Gastro statt Handel: 60 Prozent der US-Einnahmen wurden mit Restaurants, Cafés, Fluggesellschaften und Transportunternehmen erzielt, sagte Chairman Andrea Illy. Hier zumindest startet Tchibo den Marktforschern zufolge in dem pandemiesichereren Zweig mit seinem Fokus auf den Handel.



