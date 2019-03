Deutschland Zahl der Firmenpleiten auf tiefstem Stand seit 1999

In Deutschland sind 2018 so wenig Unternehmen pleite gegangen wie seit 1999 nicht mehr. Gut 19.300 Firmen mussten wegen Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit den Gang zum Amtsgericht antreten und damit so wenige wie seit Einführung der Insolvenzordnung 1999, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dank der guten Konjunktur sank die Zahl um 3,9 Prozent zum Vorjahr. Für das laufende Jahr rechnen Experten aber wegen der schwächelnden Wirtschaft mit einem Anstieg der Firmenpleiten.