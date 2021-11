Deutschlandchef von H&M „Ich sehe viele Menschen, die bei Fridays for Future mitlaufen – und anschließend zu H&M gehen“

Deutschland ist für den Modefilialisten seit Jahren der wichtigste Markt: Im Geschäftsjahr 2019/2020 (01. Dezember bis 30. November) setzte H&M hierzulande 2,9 Milliarden Euro um. Das sind knapp 16 Prozent am Gesamtumsatz von umgerechnet 18,4 Milliarden Euro, die die börsennotierte H&M-Gruppe in insgesamt 60 Märkten erwirtschaftet. Zur Gruppe gehören auch die kleineren Marken Monki, Cos, Weekday und Arket. Seit 16 Jahren verantwortet Thorsten Mindermann die Geschäfte in Deutschland. Der gebürtige Bremer arbeitet sein ganzes Berufsleben bei Hennes&Mauritz: 1989, während seines BWL-Studiums an der Hamburger Wirtschaftsakademie, begann er als studentische Aushilfskraft in H&M-Filialen in Hamburg und Bremen. Nach Aufgaben als Filialleiter und Area-Manager wurde er 2002 zunächst Chef des Schweizer H&M-Marktes, 2005 dann Deutschlandchef. Im vergangenen Jahr erhielt er zusätzlich auch die Verantwortung für die Region Zentraleuropa (Schweiz, Österreich, Niederlande und Slowenien).