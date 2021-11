Deutschlandchef von H&M „Fridays for Future und H&M – für mich ist das kein Widerspruch“

Andererseits schließen Sie auch Filialen, insgesamt 14 der H&M-Gruppe in Deutschland. 600 Beschäftigte werden H&M Deutschland in diesem Jahr verlassen. Bleibt es dabei?

Ich habe natürlich eine Vorstellung davon, wie das Unternehmen in drei oder in fünf Jahren aussehen soll. Aber welche Planung ist in diesen Zeiten schon so valide, dass sie ein Jahr noch standhält? Wir schließen bestimmt nicht hektisch, müssen im Zuge des tiefgreifenden Wandels des Einzelhandels aber auch einige Geschäfte schließen. Das geht nicht nur uns so, sondern der gesamten Branche. Das sind harte Entscheidungen, die uns nicht leichtfallen, aber leider notwendig sind. Aber wenn wir sehen: Das ist der Weg, den Kundinnen und Kunden gehen, dann werden wir uns dem anpassen. Und unsere physischen Stores spielen eine zentrale Rolle in unserer Omni-Strategie.