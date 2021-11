Deutschlandchef von H&M „Fridays for Future und H&M – für mich ist das kein Widerspruch“

Das Mieten von Kleidung bietet H&M bisher in zwei Filialen weltweit an, in Stockholm und seit einem Jahr in Berlin. Wie läuft’s?

Ich kann noch keine Zahlen nennen. Aber es läuft gut. Wir bieten dort kein schwarzes T-Shirt an, sondern eher solche Kleidungsstücke, für die es wenig Gelegenheiten gibt, sie zu tragen. In unserer Filiale in Berlin-Mitte kann man anhand des Barcodes eines Kleidungsstücks sehen, wie oft das Teil schon ausgeliehen wurde und wie stark der persönliche CO2-Einsparbeitrag ausfällt, dadurch, dass man es leiht und nicht kauft.