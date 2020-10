Deutschlands erster Luxus-Professor „Die Deutschen haben ein schwieriges Verhältnis zu Luxus“

Sie selbst sind in Südamerika in Uruguay aufgewachsen, haben in Deutschland studiert und 15 Jahre in England gelebt. Wie hat diese Internationalität Ihre persönliche Definition von Luxus geprägt?

In einem anderen Land zu leben, lehrt einen, die eigene Kultur in neuem Licht zu sehen. In anderen Regionen haben die Menschen andere Werte, das gilt auch für Luxus. Für die Asiaten hat Luxus eine wesentliche Funktion in der Gesellschaft. Luxus ist dort etwas, mit dem man ein Gesicht erlangen oder wahren kann. Da geht es darum, sich in der Gesellschaft in der richtigen Weise zu präsentieren und zu verhalten. So einen Stellenwert hat Luxus in Europa nicht. Insbesondere die Deutschen haben ein eher schwieriges Verhältnis zu Luxus.