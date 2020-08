Deutschlands größte Parfümeriekette Online-Handel bewahrt Douglas vor dem Totalabsturz

Trotz Weihnachtsvorbereitungen und Online-Wachstum kommt der hochverschuldete Konzern indes nicht an Einsparungen vorbei. Der Gewinn brach in den ersten neun Monaten unter dem Strich um über 90 Prozent auf nur noch rund 4 Millionen Euro ein. Douglas hat bereits ein Kostensenkungsprogramm eingeführt und sucht weitere Einsparmöglichkeiten auch im Filialnetz. Dafür hat der Konzern den Chief Restructuring Officer Michael Keppel an Bord geholt. Für die Prüfung will sich Douglas nun bis Januar Zeit lassen. Keppel soll angesichts des veränderten Konsumentenverhaltens und der Abwanderung von Umsätzen in die Onlinekanäle „ein Zukunftskonzept für das europäische Filialnetz erarbeiten“. Dabei dürfte es auch zu Filialschließungen im größeren Stil kommen, vor allem in Südeuropa. Offen ist bislang, ob das Unternehmen auch mit seinen Finanzgläubiger über die Tragfähigkeit der Verbindlichkeiten verhandeln will.



