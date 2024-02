Deutschlands Preisfavoriten 2024 „Billig kann jeder“: Was Händler wirklich zu Kundenlieblingen macht

Wer auf das Ranking von Deutschlands Preisfavoriten blickt, sieht viele Unternehmen, die mit günstigen Preisen werben. Doch wenn jedes Unternehmen das günstigste sein will, welche Faktoren machen dann am Ende noch den Unterschied aus? Für Arnd Zschiesche, Professor für Marketing mit Schwerpunkt Markenforschung an der FH Westküste, ist der entscheidende Faktor: Vertrauen. „Die Leute sind fasziniert und angezogen von Unternehmen, die es schaffen, ein Vertrauensleuchtturm zu sein in dieser Zeit“, sagt Zschiesche, und spielt damit auf die Skandale großer Markenkonzerne in jüngster Vergangenheit an. „Billig kann jeder“.