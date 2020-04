Die 800-Quadratmeter-Frage „Die Quadratmetervorgaben sind willkürlich“

Nun ist aber der durchschnittliche Teenager am Tag vor seinem 16. Geburtstag wohl kaum in einer schlechteren körperlichen Verfassung, drei gepflegte Gläser Bier zu verkraften, als wenige Stunden später. Die gesetzte Altersschwelle bleibt willkürlich. Aber irgendwo muss man schließlich eine Grenze ziehen. So funktioniert Politik.