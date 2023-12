Die größten Insolvenzen 2023 BenK.O., Peek & Pleite und die Hölle der Löwen

So meldeten nach Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 30 Krankenhäuser Insolvenz an, beispielsweise der Flensburger Betreiber Diako, die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde, oder die Paderborner St. Vincenz Krankenhaus GmbH. Dazu kamen zahlreiche Pflegeheiminsolvenzen von Branchenschwergewichten wie der Curata-Gruppe, des Bremer Pflegeheimbetreibers Convivo, der Oldenburger Hansa-Gruppe und Teilen der Pflegegruppe Doreafamilie. Auch der Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe der Arbeiterwohlfahrt mit 4300 Mitarbeitern und über 200 Einrichtungen will sich im Rahmen einer Insolvenz in Eigenverwaltung neu aufstellen.