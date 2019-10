„Die Rache am Metzger“ Ein Rundgang durch die Wurst-City Versmold

Der „Wurstträgerbrunnen“ auf dem kleinen Marktplatz der 22 000 Einwohnerstadt Versmold wird im Volksmund liebevoll „Schweinebrunnen“ genannt. Die lebensgroßen Bronzeskulpturen symbolisieren die traditionsreiche Fleisch- und Wurstwarenverarbeitung in der Stadt, die noch heute als bedeutendster Versmolder Wirtschaftszweig gilt. Drei der größten deutschen Wurstfirmen produzieren innerhalb der Stadtgrenzen: Wiltmann, Nölke (Gutfried), Reinert. Auch Stockmeyer gehörte früher dazu. In den Achtzigerjahren zog das Unternehmen jedoch aus Platzgründen in das benachbarte Füchtorf.

Bild: Christian Protte für WirtschaftsWoche