Die Zukunft von Hakle nach der Insolvenz „Wir haben ihm noch die hübscheste Mütze aufgesetzt“

Wie hat sich der Handel verhalten? Sie mussten wegen der steigenden Zellstoffpreise noch während der Corona-Pandemie die Preise erhöhen. Und Hakle fand sich eine Zeitlang auch nicht mehr in den Rewe-Regalen.

Wenn man Kostensteigerungen zu verarbeiten hat, muss man mit dem Handel eine Lösung finden. Vor Corona, zu normalen Zeiten, gab es Jahresgespräche, die fest galten. Als Hersteller hatten wir mit höheren Kosten zu kämpfen, weil wir den Infektionsschutz betreiben mussten und Schichtpläne verändern. Diese Kosten konnten wir nicht weitergeben. Wenn in den Regalen sich preislich etwas veränderte, hatte das nichts mit den Herstellern zu tun. Da gab es alles: Abgabemenge-Begrenzung, Preissteigerung und bei anderen vielleicht genau das Gegenteil. Die Volkswirtschaft in China ist ein großer Treiber, in ganz besonderem Maße im Zellstoffbereich. Ist China in einer Rezession oder im Lockdown, merkt man das an niedrigeren Zellstoffpreisen. Und ist China in Aufwind, gehen die Preise in die Höhe.