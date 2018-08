Diesel vom Discounter Erste Aldi-Tankstellen in Deutschland gestartet

In Österreich läuft die Kooperation zwischen FE-Trading und dem dortigen Aldi-Ableger Hofer bereits seit 2009. Vor knapp einem Jahr wurde bekannt, dass das alpenländische Tankmodell auch in Deutschland erprobt werden soll.



Nun ist das Spritexperiment gestartet. Ganz Aldi-like ohne jedes Zeremoniell wurden im baden-württembergischen Ludwigsburg und im nahe gelegenen Stuttgart-Obertürkheim im August die ersten Aldi-Tankstellen in Betrieb genommen.



Schon aus der Ferne ist in Obertürkheim der knallgelbe Aufsteller zu erkennen, der für „Clever tanken. Avanti“ wirbt. Dahinter leuchtet das Aldi-Süd-Logo.

Als der österreichische Aldi-Ableger Hofer im Jahr 2009 in Salzburg startete und mit einem Dieselpreis von 50 Cent lockte, bildeten sich rekordverdächtig lange Schlangen vor den Zapfsäulen. Die gibt es in Obertürkheim zwar nicht. Doch die Kunde vom Billigsprit scheint sich auch hier bereits verbreitet zu haben.

„Wegen der Spritkosten“ seien sie hergekommen, erklärt der Fahrer eines roten VW-Campers, während seine Frau auf die Anzeigetafel deutet: 123,9 Cent kostet der Liter Diesel bei Avanti. Bei einer Shell-Tankstelle rund 400 Meter entfernt sind es neun Cent mehr.

Neben Kampfpreisen setzen Aldi wie Avanti auf die Bequemlichkeit der Kunden, die an einem Ort die Leistungen verschiedener Anbieter nutzen sollen.