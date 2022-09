Dieter Schwarz Die sechs Erfolgsgeheimnisse des Lidl-Königs

„Dieter war der einzige Abiturient unseres Jahrgangs, der nicht studieren durfte“, erinnerte sich später ein Mitschüler. Immerhin durfte er aber mit dem American Field Service für ein Austauschjahr in die USA, eine Zeit, die Schwarz für den Rest seines Lebens prägen sollte. Dort sah er wohl auch das erste Mal Selbstbedienungsläden, die es in der Form in Deutschland damals noch nicht gab. Er übernahm die Idee und passte sie an deutsche Verhältnisse an. Anfang der siebziger Jahre reagierte Dieter Schwarz dann auf den Erfolg der Familie Albrecht, die in ihren Aldi-Läden Lebensmittel besonders preiswert verkaufte.