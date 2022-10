Dietrich Mateschitz ist gestorben: Der dem Bullen die Flügel verlieh

Andere, wohl finanziell ähnlich erfolgreiche Coups landete Mateschitz im Rennsport und im Fußball. In der weltweit populärsten Sportart platzierte er zunächst in seiner Heimat Salzburg seine Marke in der dortigen Fußballprofiliga und machte sich so im österreichischen Fußball omnipräsent: Der FC Red Bull Salzburg steht derzeit auf Tabellenplatz eins. Was in Österreich gelang, dem Jahrzehnte-alten Bolzverein seinen Namen in voller Pracht aufzudrücken, wurde in der deutschen Fußballbundesliga zwar verweigert (laut der Satzung des Deutschen Fußballbundes ist eine Namensgebung zu Werbezwecken nicht gestattet). Dem erfolgreichen Marketing tat das letztlich aber keinen Abbruch – im Gegenteil. Spätestens seit dem Rechtsstreit ist auch den meisten Nicht-Fußballfans in Deutschland bekannt, dass RB Leipzig zwar offiziell für „Rasenballsport Leipzig“ steht, sich hinter den Initialen RB aber eigentlich etwas ganz anderes verbirgt... Da RB Leipzig direkt im ersten Jahr mit neuem Namen und neuem Investor den Aufstieg in die erste Bundesliga schaffte, gingen Werbeexperten durch die gesteigerte Aufmerksamkeit von einem Werbewert von bis zu 50 Millionen Euro für Red Bull aus.