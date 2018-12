Digitalisierung Das Smartphone wird alles überleben

Tatsächlich spricht vieles dafür, dass uns das Smartphone – so oder so ähnlich, wie wir es heute kennen – noch viele Jahrzehnte begleiten wird. Es ist die perfekte Mischung aus Arbeits- und Freizeitgerät. Es versorgt Auge und Ohr, inzwischen sogar unseren Tastsinn mit Informationen. Es ersetzt Laptop und Portemonnaie, dokumentiert unser Leben in Form von Fotos, Videos und Standortdaten, ist auf Reisen unser Radio oder unser Fernseher, es ist Stadtführer und Restaurantkritiker. Und es ist die zentrale Stelle, an der Telefonate, Videogespräche und Textnachrichten zusammenlaufen. Dabei passt das Gerät in unsere Hosentasche.



Etwas mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Erfindung ist das Smartphone bereits so gut, dass dessen Besitzer es kaum noch aus der Hand legen möchten. Internationalen Studien zufolge zückt heute rund jeder zweite sitzende Passagier in einem Bus oder einer Bahn sein Smartphone. Zugleich funktioniert das Gerät auf der heimischen Couch, bleibt selbst dann nicht unbeachtet, wenn auf dem Fernseher ein spannender Film läuft.