Digitalisierung Das Smartphone wird alles überleben

Wie wichtig unsere Augen weiterhin sind, lässt sich auch im heutigen Medienverhalten ablesen. Eine Studie des Verbandes Privater Medien kam zu dem Ergebnis, dass die Deutschen im Schnitt mehr als fünfeinhalb Stunden täglich auf Bildschirme starren, dagegen nicht einmal vier Stunden Radio und Musik hören. In den USA fällt das Verhältnis noch krasser zu Gunsten des Bildschirms aus. Es dürfte also niemanden wundern, dass heute so mancher Nutzer drei bis vier Stunden am Tag mit seinem Smartphone interagiert, es als Spielkonsole nutzt, zur Videowiedergabe, zum Chatten, zum Lesen – und hin und wieder auditiv zum Hören von Podcasts und Musik.