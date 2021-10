Dirk Rossmann Das Erfolgsgeheimnis des Oktopus

Was anfängt wie eine erbauliche Geschichte, in der ein spätberufener Underdog zum Erfolgsschriftsteller wird, klingt spätestens dann anders, wenn man den Namen des Autors erfährt: Dirk Rossmann. Den kannten die Deutschen zuvor schon als Gründer und Mehrheitseigner der gleichnamigen Drogeriekette mit ein paar Milliarden an Privatvermögen. Eine Autobiographie hatte er schon veröffentlicht, mit „Der neunte Arm des Oktopus“ wagte er sich vor knapp einem Jahr an seinen ersten Roman, ein Science-Fiction-Buch.