Dirk Rossmann Das Erfolgsgeheimnis des Oktopus

Was Dirk Rossmann dagegen einen unbestreitbaren Vorteil verschaffte, war die Tatsache, dass er sein eigenes Buch in seinen mehr als 2000 Drogeriefilialen auf Postern und Pappaufstellern bewerben und in den Regalen auslegen konnte. Dabei war ihm der Zufall in gewisser Weise wohlgesonnen: „Der neunte Arm des Oktopus“ erschien inmitten der Pandemie und wiederkehrender Lockdowns. Während Buchläden und größere Warenhäuser schließen mussten, zählten die Drogeriemärkte zu den wenigen geöffneten Geschäften, in denen überhaupt Unterhaltungsmedien erhältlich waren. Der prominent in der Auslage platzierte Thriller könnte auch deshalb mehr Abnehmer gefunden haben. Ein Drittel der verkauften Bücher sei in den Filialen abgesetzt worden, berichtet die Fachzeitschrift Buchreport.