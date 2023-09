Discounter: Aldi fährt Investitionen in Großbritannien hoch

Beflügelt von ihrem Wachstumskurs drückt die Supermarktkette Aldi bei ihrer Expansion in Großbritannien aufs Tempo. Die Investitionen würden bis Ende 2024 auf 1,4 Milliarden Pfund (1,6 Milliarden Euro) erhöht, teilte der Einzelhändler am Montag mit. Aldi wolle sein Filial- und Vertriebsnetz weiter ausbauen, bestehende Filialen modernisieren und in Technologie investieren.