Der Aldi-Äquator ist legendär, ganze Bücher und reihenweise Zeitungsartikel wurden über jene gedachte Linie verfasst, die das Aldi-Reich in Nord- von Südhemisphäre trennt. Mitten durch Hessen und Nordrhein-Westfalen verläuft die Grenze zwischen den Hoheitsgebieten der beiden selbständig agierenden Unternehmen: Im Norden und Osten finden sich die Filialen mit dem blau-roten Logo auf weißem Grund, im Süden und Westen die mit dem blau-orangen Logo. So ist es seit der Aufspaltung 1961. Und so wird es - allen Spekulationen und Schlagzeilen zum Trotz – wohl auch in den kommenden Jahren bleiben.