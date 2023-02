Discounter: Aldi plant 6000 Neueinstellungen in Großbritannien

Nach einem starken Weihnachtsgeschäft will die britische Tochter des Discounters Aldi die Belegschaft um mehr als 6000 Mitarbeiter aufstocken. Geplant seien neue Standorte in den englischen Städten Norwich und Newcastle sowie 450 neue Stellen in den elf regionalen Verteilzentren, teilte Aldi am Donnerstag mit.