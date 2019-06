Discounter Aldi verlangt für dünne Plastikbeutel künftig Geld

Immer wieder wird das hohe Aufkommen von Plastikmüll kritisiert. Denn trotz strengeren Gesetzen und gestiegenem Umweltbewusstsein hat sich die Menge der in Deutschland gesammelten Kunststoffabfälle in den vergangenen zwanzig Jahren noch verdoppelt. Im Jahr 2017 häuften sich in deutschen Haushalten über 5,2 Millionen Tonnen Plastikmüll an.