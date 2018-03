Discounter: Deutschland-Rendite von Aldi-Süd hat sich halbiert

Wenig verwunderlich vor diesem Hintergrund ist die Suche des Discounters von neuen Geschäftsfeldern im Ausland. So wurde Anfang März bekannt, dass Aldi Süd prüfe, stationäre Filialen in China zu eröffnen. Dabei bietet allein die Expansion nach Shanghai mit seinen 20 Millionen Einwohnern Aldi so viele Möglichkeiten wie die Expansion in ein europäisches Land.