Discounter in der Innenstadt Jetzt drängen Aldi und Lidl in die Fußgängerzonen

Auch Aldi Süd findet Filialen in den Stadtzentren mittlerweile sehr attraktiv. „Aldi Süd ist „stadtklar“ und bereit, zukünftige Möglichkeiten zu nutzen und als Frequenzanker Lücken in den Innenstädten zu schließen“, sagt ein Unternehmenssprecher. Allein in Zusammenarbeit mit Galeria Karstadt Kaufhof habe der Discounter bereits sieben innenstädtische Filialen verwirklicht. In Düsseldorf hat der Discounter außerdem mittlerweile gleich zwei Läden in der Fußgängerzone und in Stuttgart ist er wohl bald auf der Königsstraße zu finden.



Erzrivale Lidl ist ebenfalls längst auf dem Weg in die Citys, etwa mit Läden am Carlsplatz in Düsseldorf oder am Isartor in München. „Wir beschäftigen uns intensiv mit Highstreet-Lagen an Knotenpunkten mit ÖPNV-Anbindung“, sagte Lidl-Immobilienmanager Marek Franz der „Lebensmittel Zeitung“.