Discounter schließt Fililalen Aldi kündigt Hunderten Mitarbeitern

Böse Weihnachtsüberraschung für Hunderte Aldi-Süd-Mitarbeiter: Der Discounter löst in den nächsten Monaten 2 seiner 30 Regionalgesellschaften auf. Den rund 580 Beschäftigen in den Niederlassungen in Mülheim an der Ruhr und im mittelfränkischen Roth werde deshalb gekündigt, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Doch will Aldi versuchen, allen Betroffenen Ersatzarbeitsplätze im Konzern anzubieten. „Das ist kein Lippenbekenntnis. Das haben wir vor“, sagte der Sprecher. Zuvor hatten unter anderem die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet.