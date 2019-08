Discounter ziehen nach Wie Fleischfirmen am Hype um vegane Burger verdienen

Exklusiver Vertriebspartner der Amerikaner ist in Deutschland indes der Hähnchen-Konzern PHW. Der ist bisher vor allem als Hersteller von günstigem Geflügelfleisch unter der Marke Wiesenhof bekannt, fährt aber schon länger eine mehrgleisige Strategie – und hatte zuletzt die Nähe von Start-ups wie Beyond Meat gesucht. PHW beliefert Lidl und andere deutsche Ketten mit dem Beyond-Burger. Hinzu kommen Jumbo in Holland und die Coop in der Schweiz. „Wir freuen uns sehr, dass der Beyond-Burger bei den Verbrauchern mit derart großem Erfolg angenommen wird“, sagt Marcus Keitzer, Vorstand für alternative Proteinquellen bei der PHW-Gruppe. „Daher ist die Warenverfügbarkeit im Moment auch knapper“, aber man sei in Gesprächen mit Beyond Meat, um die Produktionsmenge „sukzessive aufstocken zu können“.