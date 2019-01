Discountrepublik Deutschland Geiz ist geiler als je zuvor

Schon heute betreibt Takko in Europa 1900 Filialen, 1200 davon in Deutschland. Auch die Zahl der Beschäftigten werde im Zuge der Expansion weiter wachsen, heißt es.



Gleichzeitig drängt Decathlon – der „Aldi des Sports“ – auf den deutschen Markt. 16 Filialen haben die Franzosen 2018 in Deutschland eröffnet, in ähnlichem Tempo soll es 2019 weitergehen. Geplant seien neue Standorte zum Beispiel in Fürth, München, Dortmund und Berlin, sagt eine Sprecherin. Ende des Jahres dürfte die Filialzahl bei rund 80 liegen.



Auch im Netz fahndet eine wachsende Kundenschar nach Ultrabilligangeboten und landet oft bei der Shoppingplattform Wish. Dort gibt es einen wilden Sortimentsmix aus Kunst und Krempel zu bestaunen, wobei letzteres eindeutig überwiegt. Gerade werden Duschköpfe, die den Wasserstrahl in buntes Licht tauchen, für 8 Euro verschleudert. Leuchtdioden, die die heimische Toilette von innen illuminieren, gibt’s für 3 Euro. Daneben locken allerlei chinesische Ramschklassiker wie Fußnagelklemmen und Noppenschuhe für die Bodenpflege.