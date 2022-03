Dividende steigt Hugo Boss peilt 2022 Rekordumsatz an

Der Modekonzern Hugo Boss will die Corona-Pandemie endgültig abhaken und peilt dieses Jahr einen Rekordumsatz sowie Gewinnsteigerungen an. Die Erlöse sollen um zehn bis 15 Prozent auf 3,1 bis 3,2 Milliarden Euro steigen, wie Vorstandschef Daniel Grieder am Donnerstag erklärte. Beim operativen Ergebnis (Ebit) visiere er ein Plus von zehn bis 25 Prozent auf 250 bis 285 Millionen Euro an und beim Konzerngewinn 150 bis 180 (Vorjahr: 144) Millionen Euro. Das Jahr 2022 sei ein wichtiger Meilenstein für das Ziel, 2025 einen Umsatz von vier Milliarden Euro zu erreichen und eine operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) von zwölf Prozent, so Grieder.