Dixiklos: In der Freiluftsaison boomt das Geschäft mit dem Geschäft

NürburgOb Festival-Fans oder Rockstars – sie alle müssen einmal. Während die einen an ganz normalen Kabinen-Klos anstehen, bekommen die anderen mobile Luxusvarianten aus teurer Keramik und mit Bildschirmen. So auch bei den großen Festivals „Rock am Ring“ in der Eifel und „Rock im Park“ in Nürnberg an diesem Wochenende. Das Geschäft mit dem Geschäft ist ein Millionengeschäft - gerade in der Freiluft-Saison.