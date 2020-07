DIY-Boom in Corona-Zeiten Hornbach im Yippiejaja-yippie-yippie-yeah-Modus

Der Balkon: generalüberholt. Der Garten: bereit für den Sommer. Die Terrasse: wieder gut in Schuss. Deutschlands Verbraucher haben die Homeoffice- und Kurzarbeitszeit in den vergangenen Monaten vielfach genutzt, um Heim und Garten auf Vordermann zu bringen. Davon haben vor allem die großen Baumarktketten profitiert. In vielen Bundesländern konnten sie trotz Coronapandemie geöffnet bleiben, da ihr Sortiment als Teil der Grundversorgung und damit als „systemrelevant“ galt. Nur Bayern, Sachsen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten die Baumärkte vorübergehend schließen lassen. „Deutschland im Lockdown, aber vor den Baumärkten ging es auf einmal zu wie vor einem überfüllten Techno-Club an einem Samstag kurz nach Mitternacht“, konstatierte jüngst die „Süddeutsche Zeitung“.