dm-Drogerie Markt: Deutschlands größte Drogeriemarktkette macht mehr Gewinn denn je

Auch in den bestehenden Märkten will dm weiter wachsen. „Wenngleich als Folge der Corona-Krise einzelne Standorte auf dem Prüfstand stehen, wollen wir in den kommenden beiden Geschäftsjahren unser Filialnetz weiter dynamisch entwickeln“, heißt es im Jahresabschluss. „Für Pflege und Erweiterung unseres Filialnetzes sowie der notwendigen zentralen Einrichtungen sind Investitionen in der dm-Gruppe von rund 403,6 Millionen Euro geplant.“



Mehr zum Thema: Lidl setzt nach langer Aufholjagd zum Überholen des Branchenprimus an – bremst sich aber jetzt mit einem Machtkampf selbst aus. Aldi kontert mit teuren Manövern in Frankreich, den USA und China. Wer macht das Rennen?