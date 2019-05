Doch nicht nur „faire“ Bananen Wie Fairtrade trotz Lidls Bananen-Flop weiter wachsen soll

Bereits in den vergangenen Jahren verzeichnet Transfair zweistellige Zuwachsraten. 2018 gaben deutsche Kunden 1,6 Milliarden Euro für fair gehandelte Produkte aus – rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotzdem sieht Brück noch „viel Luft nach oben“. So gab jeder Deutsche im vergangenen Jahr im Schnitt 19 Euro für Produkte mit „Fairtrade“-Siegel aus. „In Österreich sind es 38 Euro, in der Schweiz umgerechnet sogar 82 Euro.“



Der Hintergrund: In der Schweiz konnten die dortige Fairtrade-Partnerorganisation sehr früh Verträge mit den wichtigsten Lebensmittelhändlern Coop und Migros schließen und so für viele Produkte einen Stammplatz im Supermarktregal erobern. In Deutschland war die Handelsstruktur dagegen lange Zeit viel fragmentierter. „In Fahrt kam die Entwicklung hierzulande erst, als verschiedene Supermarkt- und Discountketten begannen, ihre Eigenmarken auf Fairtrade-Ware umzustellen“, sagt Brück. Seit Anfang des Jahres verkauft etwa Aldi Fairtrade-Rosen. „Das gibt uns einen zusätzlichen Schub im Pflanzenbereich“. Auch der Kaffee, Kakao und Textilabsatz entwickele sich gut. „Spätestens 2020 werden wir die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro knacken“, zeigt sich die Transfair-Managerin überzeugt. „Daran ändert die Lidl-Entscheidung nichts.“