Dominanz in der Sportartikelindustrie Wie Adidas so fulminant von Nike abgehängt werden konnte

Doch auf lange Sicht hilft auch das nicht mehr. Anfang der 2000er-Jahre fährt Nike außerhalb seines Heimatmarktes richtig auf und greift Adidas in dessen Märkten an. Vor allem im Fußball: Die Sportart ist bekanntlich in Nikes Heimatmarkt weniger populär als in Europa. Eine für Adidas besonders schmerzhafte Invasion vollzieht Nike Anfang 2011: Da vermelden die Amerikaner, von nun an die französische Fußball-Nationalmannschaft mit Trikots, Hosen und Stutzen auszurüsten. Eine Schmach für das frankophile Adidas im Nachbarland, das Anfang der 1990er-Jahre sowohl mehrheitlich einem Franzosen gehörte (dem Unternehmer und Politiker Bernard Tapie) und anschließend acht prägende Jahre lang von einem Franzosen geführt wurde: Robert Louis-Dreyfus brachte Adidas 1995 an die Börse.