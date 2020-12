Douglas ist kein Einzelfall Die Shutdown-Tricks: So schummeln sich Ikea, Karstadt & Co. am Lockdown vorbei

Ohnehin bewerten die Bundesländer die Systemrelevanz einzelner Geschäfte höchst unterschiedlich. So dürfen etwa Buchläden in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt normal öffnen, außerdem in Thüringen unter verschärften Auflagen. Auch für Baumärkte gelten besondere Regeln. Anders als im Frühjahr sollen sie diesmal zwar für Privatkunden geschlossen werden, bleiben aber für Handwerker mit Gewerbeschein offen.