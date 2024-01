Douglas plant Börsengang Die ehrgeizigen Wachstumspläne des Düsseldorfer Beauty-Händlers

Ein Lippenstift in das linke Paket, ein Shampoo in das Paket ganz rechts, ein Nagellack in das mittlere: Nicht einmal 20 Sekunden dauert es, bis die Mitarbeiterin drei Päckchen versandfertig befüllt hat. Die Artikel liefern die Roboter so zu, dass es für die Pickerin nur noch wenige Handgriffe braucht, bis die Pakete auf ihre Reise zu einem Onlinekunden oder in eine Filiale gehen können. 32 solche Picker in drei Schichten arbeiten in der Vorweihnachtszeit hier, in Douglas‘ Logistikzentrum – Vollbetrieb, Hochsaison. Bis zu 114.000 Packstücke pro Tag können so derzeit im nordrhein-westfälischen Hamm befüllt werden. Stand jetzt.