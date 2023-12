Douglas-Vorstand Philipp Andrée „Es ist schon erstaunlich, wie aggressiv einige Online-Player auftreten“

Sie wollen künftig also das Online- und das Ladengeschäft zusammendenken. Ist Douglas damit im Jahr 2023 nicht etwas spät dran?

Im Gegenteil: In meinen Augen gehört Douglas sogar zu den Vorreitern. Das Unternehmen ist ja bereits im Jahr 2000 in Deutschland mit dem ersten Onlineshop live gegangen. Wir fangen also nicht jetzt erst damit an und sind vergleichsweise schon weit. Wir bieten beispielsweise schon seit Jahren Cross-Channel Services wie Click & Collect an, die von unseren Kunden auch gut genutzt werden. Es gibt dabei aber noch viel mehr Potential, insbesondere da wir in Europa der führende Omnichannel-Anbieter für Premium Beauty in beiden Kanälen sind. Daher stellen wir die Vernetzung jetzt noch stärker in den Fokus unserer Strategie.