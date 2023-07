Drastische Mieterhöhung Wenn Indexmieten zur Geschäftsaufgabe zwingen

Mit einiger Verwunderung haben Gewerbetreibende deshalb eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft aufgenommen. In Sachen Indexmieten bestehe keinerlei Handlungsbedarf, weil solche Verträge „nur ein Nischenprodukt auf dem deutschen Wohnungsmarkt“ darstellten, hieß es da. Die Aussage, dass lediglich 2,2 Prozent der Mietverträge in Deutschland an die Entwicklung der Verbraucherpreise gekoppelt sei, basiere aber eben nur auf einer Umfrage unter 5303 Mietern von Wohnimmobilien – und nicht etwa von Gewerbeflächen. Außerdem handelte es sich um Bestandsmieter.



Lesen Sie auch: So groß ist das Problem der Indexmieten wirklich



Eine Umfrage der WirtschaftsWoche bei den Mietervereinen in deutschen Großstädten ergab bei neuen Wohnungsmietverträgen ein komplett anderes Bild. In Hamburg und München ist nach Einschätzung der dortigen Mietervereine inzwischen jeder zweite Neuvertrag an die Verbraucherpreise gekoppelt. In Stuttgart sind es 40 Prozent, in Frankfurt, Köln und Düsseldorf jeweils 30 Prozent. Berlin toppt alle mit 70 Prozent. Ein bis zum vergangenen Jahr völlig untergeordneter Mechanismus zur stetigen Mieterhöhung gewinne plötzlich die Oberhand, stellen Mietervereine beunruhigt fest. Dabei würden in vielen ohnehin angespannten Wohnungsmärkten von Ballungsräumen bereits die Ausgangsmieten häufig zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.