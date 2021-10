Dreamliner Nach Mängeln an Boeing-Jet: Zulieferer gibt Entwarnung für Airbus

Nach neuen Mängeln an Boeings Langstreckenjet 787 „Dreamliner“ gibt der italienische Zulieferer Leonardo mit Blick auf den europäischen Flugzeugbauer Airbus Entwarnung. So habe sein eigener Vertragspartner MPS keine Titan-Bauteile zum Bau von Airbus-Maschinen geliefert, teilte der Konzern am Freitag mit.