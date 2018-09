Drittes Quartal Hohe Kosten für Umbau belasten Gewinn von H&M

Der schwedische Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) macht bei seinem Umbau Fortschritte, muss dafür aber weiter viel Geld ausgeben. Das Unternehmen krempelt die Logistik um, was den Gewinn zunächst belastet. So hat der Textilhändler im dritten Geschäftsquartal (bis 31. August) unterm Strich rund 3,1 Milliarden schwedische Kronen (299 Millionen Euro) Gewinn erzielt – etwa 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies teilte H&M am Donnerstag in Stockholm mit. Die Anleger zeigten sich trotzdem überzeugt.