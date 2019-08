Droege-Group: Weltbild will künftig auch Pflanzen und Saatgut verkaufen

Düsseldorf Die Weltbild-Gruppe will von der wachsenden Begeisterung der Verbraucher für die Natur profitieren und künftig auch Pflanzen und Saatgut verkaufen. Dazu übernimmt der Weltbild-Eigentümer Droege-Group den E-Commerce-Fachversand Gärtner Pötschke, wie Droege am Donnerstag mitteilte. Bislang bot Weltbild mit Sitz in Augsburg neben Büchern und Dekoartikeln zwar auch schon Gartenmöbel und -werkzeug an, aber keine Pflanzen.