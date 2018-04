Drogerie-Expansion Haben Edeka und Budni überhaupt eine Chance?

Konkurrent Dirk Roßmann, der in diesem Jahr übrigens 105 neue Läden aufmachen will, glaubt nicht, dass Edeka es schafft, 50 Drogeriemärkte zu eröffnen. „Die werden 20 Läden aufmachen, dann werden sie sich ihre Gewinn-und-Verlust-Rechnung anschauen – und dann werden sie die richtigen Schlüsse ziehen“, sagte der Unternehmer. Einen Hinweis gab er Mosa schon mal gratis vorab: Wer in den Drogeriemarkt einsteigen wolle, werde so hohe Verluste machen, „dass ihm die Augen tränen“.