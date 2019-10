Drogeriemarkt Die drei Baustellen des neuen dm-Chefs

3. Onlinewettbewerb

Die neue Preispolitik dürfte auch Auswirkungen auf das Online-Geschäft haben. Das beschert dm inzwischen zwar einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe, dürfte aber dennoch hohe Verluste produzieren. Um ein „auf Dauer auskömmliches Geschäft“ zu erzielen, wie es dm-Manager Bodi formuliert, hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen die Preise im Onlineshop im großen Stil erhöht. Zahlreiche Produkte sind nun teurer als bei Online-Konkurrenten und in den eigenen Filialen. Kostenfreie Lieferungen nach Hause gibt es zudem erst ab einem Bestellwert von 49 Euro. Kritiker befürchten, dass dm dadurch Gefahr läuft, Kunden an andere Anbieter zu verlieren.