Drohende Wirtschaftskrise „Insolvenzverfahren sind, anders als viele Politiker meinen, kein Übel“

Insolvenzverfahren sind, anders als viele Politiker meinen, nämlich kein „Übel“. Ganz im Gegenteil! Sie sind ein erforderliches Werkzeug zur Transformation der Wirtschaft. Die Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen kann so effizienter und effektiver erfolgen als „unter der staatlichen Gießkanne“. Gerade das deutsche Insolvenzrecht hat sich als Sanierungsinstrument bewährt und stand nach einem Ranking der Weltbank im Bereich Resolving Insolvency auf einem hervorragenden zweiten Platz in Europa, hinter Finnland.