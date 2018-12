Dubiose Amazon-Pakete Nicht bestellt und doch geliefert

In der neusten Weihnachtswerbung von Amazon singen Pakete des Onlineriesen „Can you feel it“ von den Jacksons. An den talentierten Kartons erfreuen sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen – zumindest stellt Amazon das im Werbespot gerne so dar. Tatsächlich können sich aber auch ganz andere Gefühle einstellen, denn dass eben solche Pakete auch zu einer wahren Plage werden können, zeigen Beiträge in diversen Online-Foren. Dort rätseln Nutzer über zahlreiche dubiose Pakete von Amazon, die sie gar nicht bestellt haben. Manche machen sich gar Sorgen, dass Ihr Kundenkonto gehackt wurde. Einer dieser Nutzer ist Bernd Jaeger.