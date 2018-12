 Dürrefolgen: Lebensmittelpreise bleiben trotz Dürresommer stabil

BerlinDer Dürresommer 2018 hat nach Einschätzung der Bauern kaum Auswirkungen auf die Verbraucherpreise in Deutschland. „Es gibt keinen signifikanten Anstieg der Lebensmittelpreise bedingt durch die Dürre“, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, am Donnerstag in Berlin.