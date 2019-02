 Duft- und Aromenhersteller: Aromenhersteller Symrise will 400 Millionen Euro Kapital einsammeln

FrankfurtDer Duft- und Aromenhersteller Symrise will seinen jüngsten Zukauf knapp zur Hälfte über eine 400 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung refinanzieren. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Holzminden will das Geld über Nacht bei großen Investoren einsammeln, wie Symrise am Donnerstagabend mitteilte.