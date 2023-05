Dufthersteller: Symrise greift nach Tierzahnpflege-Hersteller Swedencare

Das Übernahmeangebot richtet sich nach dem höchsten Preis, den Symrise für die Swedencare-Aktien in den vergangenen sechs Monaten bezahlt hat. Dieser habe bei 37,50 Kronen gelegen, hieß es in der Mitteilung. Damit würde Swedencare mit knapp sechs Milliarden Kronen (516 Millionen Euro) bewertet. Börsianer hoffen aber auf mehr: Die Swedencare-Aktie sprang am Donnerstag um 16 Prozent auf mehr als 44 Kronen.